بطولة فرنسا: سان جرمان يستغل تعادل رين ويخطف الصدارة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





باريس: خطف باريس سان جرمان صدارة الترتيب بفوزه الكبير على مضيفه نيم 4-صفر ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم مستفيداً من تعثر رين امام مع مضيفه ديجون 1-1 الجمعة.

وسجل كيليان مبابي (32 و83) والإيطالي أليساندرو فلورنتسي (77) والإسباني بابلو سارابيا (88).

وقد تؤول الصدارة الأحد للفائز من المباراة التي تجمع بين ليل ولنس صاحبا المركزين الثالث والرابع حاليا.

وغاب البرازيلي الآخر نيمار صاحب الثلاثية لمنتخب بلاده في مرمى البيرو 4-2 الثلاثاء عن المباراة، كما غاب الأرجنتينيان أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي ولايفين كورزاوا، والألماني تيو كيرر والإسباني خوان بيرنات والإيطالي ماركو فيراتي.

ولعب صاحب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد المدافع لويك لاندر لارتكابه خطأ قاسيا على البرازيلي رافينيا القادم من برشلونة الإسباني، ما منح الضيوف سيطرة شبه كاملة على مجريات اللقاء.

افتتح مبابي التسجيل بعد تمريرة امامية من رافينيا تلاعب على اثرها بالمدافعين وسدد في المرمى (32).

واضاف المدافع فلورنتسي الهدف الثاني من تسديدة رأسية على باب المرمى مستفيدا من محاولة سارابيا (77).

Advertisements

ورفع مبابي رصيده إلى هدفين بعد ترويضه كرة بينية من سارابيا دخل على اثرها الى المنطقة وسدد بعيدا عن الحارس بابتيست رينيه (83).

واختتم سارابيا الرباعية من تسديدة مخادعة عجز رينيه عن التعامل معها (88).

وسقط رين المتصدر السابق في فخ التعادل مع مضيفه ديجون متذيل اللائحة 1-1.

وسجل مارتن تيرييه (24) لرين وماما سامبا بالدي من غينيا بيساو (53) لأصحاب الأرض.

وحافظ رين على سجله النظيف من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي في الموسم الحالي، إذ فاز في أربع وتعادل ثلاث مرات ما رفع رصيده إلى 15 نقطة، في المقابل هي النقطة الثانية فقط لديجون آخر الترتيب.

ورغم السيطرة الميدانية المطلقة لرين الذي يلعب الثلاثاء أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا عند استقباله كراسنودار الروسي، لم ينجح في استغلال عديد الفرص التي سنحت للاعبيه لا سيما بنجامين بوريغو الذي أهدر فرصتين.

وأشرك مدرب رين جوليان ستيفان في نصف الساعة الأخير نجمه الناشئ ادواردو كامافينغا (17 عاما) الذي أصبح أصغر لاعب يدافع عن ألوان المنتخب الفرنسي منذ 106 أعوام، وذلك عندما دخل في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها "الديوك" على كرواتيا 4-2 في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الشهر الماضي، وأصغر مسجل كذلك بإحرازه الهدف الأول في مرمى أوكرانيا في المباراة الودية التي انتهت 7-1.