شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..موسيمانى وباتشيكو فى مهمة ترويض أسود الأطلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الثنائى، جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى، في تحدى صعب بعد فترة قصيرة من توليهما مسئولية قطبى الكرة المصرية، من أجل تحقيق الحلم الذى طال انتظاره عن الكرة المصرية، وهو حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، الغائب عن دولاب البطولات الأحمر منذ عام 2013، وعن الدولاب الأبيض منذ عام 2002، عندما يخوضا مباراتى الرجاء والوداد المغربى في ذهاب الدور نصف النهائي بدورى أبطال أفريقيا.

أما باتشيكو فخاض مع الزمالك 4 مباريات منذ تولى مهمة القلعة البيضاء في سبتمبر الماضى، خلفاً لباتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق فجأة لتولى إدارة التعاون السعودى، قبل أن يتولى طارق يحيى المسئولية الفنية للقلعة البيضاء بشكل مؤقت، ونجح الزمالك تحت قيادة باتشيكو في حصد 3 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالى 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

فيما تولى بيتسو موسيمانى قيادة النادى الأهلى بداية من مباراة المقاولون العرب، خلفاً لرينية فايلر مدرب القلعة الحمراء السابق، وقاد الجنوب أفريقي الفريق الأحمر في 3 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو الأهلى 4 أهداف تحت قيادة موسيمانى ولم تستقبل الشباك الحمراء أي أهداف.



باتشيكو (4)



باتشيكو (1)



باتشيكو (1)



باتشيكو (2)



باتشيكو (3)

Advertisements



باتشيكو (1)



موسيمانى (7)



موسيمانى (8)



موسيمانى (1)



موسيمانى (2)



موسيمانى (3)



موسيمانى (4)



موسيمانى (5)