شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى يتحدث عن استعادة الثقة قبل عودة منافسات البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى نادر رمضان، لاعب الإسماعيلى، سعادته بالمساهمة فى انتصار فريقه على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المواجهة التى جمعتهما بالجولة الــ33 بمسابقة الدورى المحلى، وقال لاعب الداراويش، ”أحمد الله على هذا الانتصار وبتلك النتيجة كانت لدينا فرصة كبيرة لزيادة غلة الأهداف، فالفوز سيساهم كثيرا فى استعادة اللاعبين ثقتهم الغائبة قبل البطولة العربية، وأشكر الجماهير التى ساندتنى ودعمتنى كثيرا”.

وأضاف رمضان، ”كما أشكر مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على وقوفه بجانبى خاصة خلال فترة الإصابة”.

وبسؤاله عن تألقه اللافت رغم ابتعاده عن المشاركة قال ، ”أبذل قصارى جهدى فى التدريبات من أجل نيل ثقة المدير الفنى وسأقاتل للاستمرار على نفس هذا المستوى”.

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واختتم لاعب الإسماعيلى قائلا، ”الجهاز الفنى حرص بشكل كبير على منح الثقة فى التقدم لزيادة الفاعلية وهم أدى لصنع كثير من الأهداف”.

فى سياق مختلف، قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الاسماعيلى بقيادة ريكاردو، حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 9 أيام عقب انتهاء مباراة أسوان التى فاز بها الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة 33 لمسابقة الدورى، ويأتى هذا القرار من أجل حصول اللاعبين على راحة لأطول فترة ممكنة بعد الموسم الشاق الذى مر على الفريق وضغط المباريات فى الفترة الأخيرة، حيث تتبقى مباراة واحدة للدراويش هذا الموسم مع الزمالك فى الجولة الاخيرة للمسابقة ولكن لم يتحدد موعدها بعد .

وأحرز أهداف الدراويش فى شباك تماسيح النيل محمد الشامى، بينسون شيلونجو، عبد الرحمن مجدى ( هدفين ) بينما سجل فادى فريد وحسن طارق هدفى اسوان .