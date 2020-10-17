شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر مودعاً المقاولون: "شكراً للنادى اللى قدمنى وله فضل علي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب المنضم إلى النادى الأهلى، فريقه الحالى على تحقيق المركز الرابع فى مسابقة الدورى العام، وضمان المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكتب طاهر عبر حسابه على تويتر، "مبروك للنادى اللى قدمنى وكان له فضل كبير عليا، سعيد بمشاركتى فى تحقيق المركز الرابع والتأهل لأفريقيا، شكراً نادى المقاولون العرب على كل شيء".

ويعتبر طاهر محمد أول صفقات الأهلى الصيفية، بعدما حصل مسئولو القلعة الحمراء على توقيعه قبل عودة النشاط الرياضى وأنهوا كافة التفاصيل مع المقاولون، على أن ينضم اللاعب إلى فريقه الجديد بعد انتهاء الموسم الجارى مع المقاولون.



طاهر محمد طاهر

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، من جديد للمشاركة في البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عام حيث كانت اخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

وتسبب تعادل مصر المقاصة مع سموحة "منافس المقاولون المباشر" في ضياع نقطتين علي الفريق السكندري في مشوار المنافسة علي المركز الرابع والذي حسمه المقاولون رسميا قبل جولة واحدة من النهاية .

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .

وأعلن إتحاد الكرة اليوم بشكل رسمي إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية.

وتحدد الأهلي صاحب المركز الأول المشارك في دوري الأبطال والمقاولون صاحب المركز الرابع المشارك في البطولة الكونفدرالية ومازالت المنافسة قائمة بين الزمالك الثاني وبيراميدز الثالث قبل لقاء الجولة الأخيرة لكل منهما حيث يتقابل الأبيض مع الاسماعيلي وبيراميدز مع المقاولون العرب لتحديد أيهما سيشارك في دوري الأبطال أو الكونفدرالية الموسم الجديد 2020 -2021.