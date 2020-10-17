شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يكتسح الأولمبى بسداسية فى الظهور الأول لـ أسامة عرابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 17 أكتوبر 1982، ألحق الأهلى بالأولمبى هزيمة قاسية باستاد الإسكندرية بلغت نصف دستة أهداف فى شباك حليمو، سجل زكريا ناصف زيكو "هاتريك" وفوزى سكوتى هدفين واختتم مختار مختار مهرجان الأهداف، كما أهدر مصطفى يونس ضربة جزاء فى الشوط الأول، وشهدت المباراة الظهور الأول لأسامة عرابى الذى حل بديلا لمختار مختار.

ولد أسامة عرابى فى 25 يناير 1962، والتحق بالنادى الأهلى عام 1975 وعمره 13 عاما، ولم ينجح فى الاختبارات وتكرر نفس الموقف عام 1978 وذهب إلى المقاولون العرب عام 1981 لكنهم لم يقتنعوا به بعد أن تدرب مع الفريق الأول لمدة أسبوعين.

اتجه عرابى مرة أخرى إلى الأهلى بصحبة مشجع أهلاوى يدعى عبد المنعم محمد علي، وقدمه إلى أحمد ماهر مدرب فريق 21 سنة آنذاك، الذى ضمه للفريق، وفى عام 1982 صعده محمود الجوهرى مدرب الأهلي وعبد العزيز عبد الشافى مدير الكرة إلى الفريق الأول.

لعب أسامة عرابى أول مباراة رسمية فى موسم 82/1983 فى الأسبوع الرابع من الدورى الممتاز أمام الأولمبى وفاز الأهلى 6/صفر سجل زكريا ناصف 3 أهداف وفوزى سكوتى هدفين ومختار مختار هدفا، ولعب أسامة عرابى آخر 20 دقيقة فى المباراة بدلا من مختار مختار.

البداية الحقيقية لأسامة عرابى كانت فى موسم 83/1984 واستمر طوال 16 موسما حتى نهاية موسم 98/1999 حقق خلالها مع الأهلى الفوز بـ28 بطولة وهو رقم قياسى لم يسبق لأى لاعب بالأهلى تحقيقه حيث فاز بدرع الدورى 10 مواسم وأحرز كأس مصر 8 مرات.

Advertisements

كما فاز عرابى بكأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى مرة واحدة عام 1987 وكأس أبطال الكؤوس 4 مرات أعوام 84، 85، 86، 1993 وكأس الأفرو آسيوية عام 1989 وحقق مع الأهلى 4 كؤوس عربية أبطال الكؤوس عام 1995 وأبطال الدورى عام 1996 والنخبة العربية مرتين عام 1997 بالمغرب و1998 بتونس.

شارك عرابى فى نهائيات كأس العالم بإيطاليا عام 1990 ولعب مباراة مصر مع أيرلندا بالكامل وانتهت بالتعادل السلبى يونيو 1990 بمدينة باليرمو وأدارها البلجيكى فان لانجينهوف.

طوال مسيرته كلاعب لم يحصل سوى على كارت أحمر واحد فقط، وكان فى مباراة الزمالك، ولم يسجل سوى 12 هدفا فقط عبر مسيرته الكروية.

عمل أسامة عرابى بعد اعتزاله الكرة مدربا للفريق الأول بالأهلى موسم 2001/2002 مع المدير الفنى البرتغالى مانويل جوزيه والمدرب العام مختار مختار والمدرب حسام البدري، وساهم معهم فى فوز الأهلى بكأس رابطة الأبطال وكأس السوبر الإفريقي، وعمل مديرا فنيا لنادى الإنتاج الحربي، ومدربا عاما مع حسام البدرى فى المنتخب الأولمبى ثم تولى تدريب عدد من أندية الدوري.