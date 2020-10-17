شكرا لقرائتكم خبر عن آخر سقوط بأقدام الأهلى.. الوداد المغربى لا يخسر على ملعبه منذ 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أربع سنوات كاملة هى الفترة التى قضاها فريق الوداد المغربى دون تلقى أى هزيمة على ملعبه محمد الخامس بالدار البيضاء، قبل أن يستضيف الأهلى مساء اليوم السبت فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي فى مباراة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين.

الوداد المغربى لم يتذوق طعم الخسارة على ملعبه فى آخر 26 مباراة لعبها على ملعب محمد الخامس، حيث فاز في 22 مواجهة وتعادل في 4 لقاءات، ويعود تاريخ آخر هزيمة لبطل المغرب على ملعبه لـ 27 يوليو 2016 حينما تمكن الأهلى من الفوز عليه بهدف دون رد سجله رامى ربيعة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى

ويغيب رامى ربيعة عن مباراة السبت بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ، وإجمالا لعب الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى 12 مباراة بالنسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى، فاز 8، تعادل 3، خسر 1، سجل 29 هدفاً واستقبل 5.

فيما خاض الوداد المغربى 10 مباريات، فاز 5، تعادل 3، خسر 2، سجل 19 هدفاً واستقبل 9 أهداف .

Advertisements

وطوال تاريخ الاهلى بدوري الأبطال الأفريقى، توج المارد الأحمر بثمانية ألقاب وأحرز لقب الوصيف فى 4 نسخ، ولعب الأهلى 284 مباراة فاز في 142 وتعادل في 80 وخسر 62 وسجل 439 هدفاً وتلقت شباكه 220 هدفاً .

وفى المقابل طوال تاريخ الوداد المغربى بدوري الابطال الافريقى ، توج بطلا مرتين وأحرز لقب الوصيف مرتين ، ولعب بطل المغرب 112 مباراة فاز في 50 لقاء وتعادل في 29 وخسر 33 مواجهة وسجل لاعبيه 157 وتلقت شباكه 98 هدف.

وحجز الأهلي موقعه في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعدما تفوق في دور الثمانية على صن داونز الجنوب إقريقي بنتيجة 3 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل الوداد البيضاوي بعدما تغلب على النجم الساحلي التونسي بنتيجة 2 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب