شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرسم خطة السيطرة على الرجاء البيضاوى.. وحازم إمام جاهز للمباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، إعادة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، لقيادة الجبهة اليمني في مواجهة الرجاء المغربي، التي ستقام غدا، الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما تأكدت جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة عقب مشاركته في التدريبات الأخيرة بالمغرب قبل اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية وأدت إلى ابتعاده عن الأبيض في المباريات الأخيرة من بطولة الدوري والتي شهدت الاعتماد على جهود الصاعد أحمد عيد بدلا منه إلا أن الجهاز الفني يفضل عودة حازم إمام نظرا للخبرات التي يمتلكها والتي ستفيد الفريق في لقاء الغد.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير، مساء اليوم، السبت، على ملعب الوداد المغربي، بعدما خاض الفريق بالأمس على الملعب الرئيسي المستضيف للمباراة خاصة إن نفس الملعب سوف يستضيف اليوم مواجهة الأهلي والوداد المغربي في نفس الدور، لذا تعذر خوض الفريق الأبيض لمران الليلة على الملعب لذلك اكتفى الفريق بتدريب وحيد على أرضية ملعب اللقاء في ظل رغبة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، أن يكون المران الأخير بعيدا عن الأنظار لتطبيق خطة المواجهة وبعض الجمل التكتيكية والفنية التي سيتم تطبيقها في المباراة لذا أخطر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي بضرورة غلق المران الأخير تماما أمام أعين المنافس لذا تم تفضيل أن يتم خوضه على ملعب الوداد.