قصة هدف.. بيبو يسجل بطريقة رائعة فى السودان بتصفيات أولمبياد لوس أنجلوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود الخطيب نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ورئيس القلعة الحمراء فى الوقت الحالى، فى تسجيل هدفاً رائعاً للمنتخب فى شباك منتخب السودان بتصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 1984. لعب محمود الخطيب طوال حياته الكروية 266 مباراة، منها 199 فى الدورى و18 فى كأس مصر و29 ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، و20 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وصل إجمالى أهداف الخطيب إلى 154هدفاً، كان منها 9 أهداف فى كأس مصر و36 فى بطولات أفريقيا والباقى فى الدورى، إلى جانب 27 هدفاً مع منتخب مصر ما بين مباريات رسمية وودية. Advertisements وفي سنواته الستة عشر مع الشياطين الحمر، فاز الخطيب بعشر ألقاب دوري و5 كؤوس مصرية. كما صنع التاريخ في المسابقات القارية حيث سجل 37 هدفاً في 49 مباراة، وهو رقم قياسي لم يتم تجاوزه حتى الآن. رفع الخطيب مع الأهلي بطولة كأس أفريقيا للأندية البطلة (سلف دوري أبطال أفريقيا) عامي 1982 و1987، وكأس الكؤوس الأفريقية في أعوام 1984، 1985 و1986. على الساحة الدولية، ظهر الخطيب لأول مرة مع الفريق الوطني عام 1974 وشارك مع الفراعنة في الألعاب الأولمبية لعام 1980 و1984. وفاز بكأس الأمم الأفريقية عام 1986. وحصل الخطيب على ألقاب فردية أبرزها أفضل لاعب أفريقي عام 1983 من مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري المصري موسمي 1977-78 و1980-81.

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