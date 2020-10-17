شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو الأهلي في مواجهات الأندية المغربية.. متعب وبلال على رأس ‏القائمة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الكرة بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم السبت، بمنافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2019-2020.

التقى الأهلي بأندية المغرب على المستوى الأفريقي في 21 مواجهة، حقق خلالها المارد الأحمر الانتصار في 7 مناسبات، وخسر في 6 وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات.

وزار الأهلاوية شباك المغاربة بـ 23 هدفاً، بينما اهتزت شباكهم في 20 مناسبة.

ويعتلي قائمة هدافي الأهلي في مواجهات الأندية المغربية على المستوى القاري، 6 لاعبين سجلوا هدفين وهم عماد متعب وأحمد بلال ومؤمن زكريا وطاهر أبوزيد وخالد جادالله وعبدالله السعيد.

بينما سجل 11 لاعباً هدفاً واحداً وهم حمدي أبوراضي ومحمد شوقي ووائل جمعة وأحمد رؤوف ومحمد ناجي جدو ودومينيك دا سيلفا وإبراهيم سعيد ومحمد فاروق وجونيورأجايي وخالد بيبو ورامي ربيعة.

وكان «مارادونا» النيل طاهر أبوزيد هو من قص شريط أهداف الأهلي أمام الأندية المغربية في لقاء «كلاس» بمنافسات أبطال الكؤوس عام 1984، بينما وقع مؤمن زكريا على أخر الأهداف الحمراء أمام أندية المغرب.

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