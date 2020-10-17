شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. جو رودون لاعبا في كتية توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكمل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء أمس، إجراءات التعاقد مع جو رودون، قلب دفاع منتخب ويلز، قادما من سوانزي سيتي لمدة 5 سنوات. وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن توتنهام سيدفع 11 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات المدافع البالغ من العمر 22 عاما.
وتدرج رودون في الفئات السنية لسوانزي، قبل أن ينضم للفريق الأول ويلعب معه بانتظام، في الموسمين الأخيرين بدوري الدرجة الأولى. وشارك رودون، الذي سيكمل 23 عاما بعد أسبوع، أساسيا في كل مباريات ويلز الثلاث خلال الفترة الدولية، أمام إنجلترا وأيرلندا وبلغاريا.
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