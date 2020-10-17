تنسيق بين المنتخب الأول والأولمبي للاستقرار على اللاعبين

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جدة - عمرو شويل يُجرى مسئولو الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب والجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري اتصالات من أجل التنسيق و حسم عدد من الأسماء التي ستتواجد في قائمة أي من المنتخبين خلال التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر في الفترة من 9 الي 17 نوفمبر حيث يخوض المنتخب الأول مباراتين أمام توجو في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بينما يخوض المنتخب الاوليمبي وديتين سيتم تحديدهما اليوم استعدادا لاوليمبياد طوكيو 2021.

وتشهد الاتصالات بين غريب والبدرى لحسم عدد من الاسماء التي ستتواجد فى المنتخبين مثل رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد خاصة ان غريب استقر علي ضم اللاعب لتجهيزه بعد ابتعاده عن المباريات فترة طويلة في حالة عدم ضمه من قبل البدري للمنتخب الأول إلي جانب مصطفي محمد مهاجم الزمالك والأولوية ستكون للبدري لاختيار أى لاعب لارتباطه بمباراتين رسميتين أمام توجو يومى 14 و 17 نوفمبر.

وقرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويفاضل البدرى بين قائمة مبدئية من اللاعبين تضم 50 لاعبًا.

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والقائمة المبدئية تضم 50 لاعبًا هم: المحترفين: محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا وأحمد المحمدى.. ومن الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، رامى ربيعة، حمدى فتحى، ومحمود وحيد.

ومن الزمالك: محمد أبوجبل، محمود جنش، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد، يوسف أوباما، ومحمود الونش.

ومن بيراميدز: المهدى سليمان، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد حمدي، رجب بكار ، ابراهيم عادل، على جبر، رمضان صبحى، والإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي، والمصرى: أحمد جمعة - كريم العراقى، والاتحاد السكندرى: خالد قمر - محمود رزق ، وسموحة: ناصر ماهر - حسام حسن - صلاح محسن - أحمد فتوح، والمقاصة : محمد ابراهيم، وانبى: أحمد على، وطلائع الجيش: محمد بسام ، والجونة: أكرم توفيق - أحمد أيمن منصور.