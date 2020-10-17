شكرا لقرائتكم بيراميدز يستفسر من "كاف" بشأن حقيقة إصابة 9 لاعبين من حوريا بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر مسئولو نادى بيراميدز، من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" عن حقيقة ما تم تداوله فى بعض التقارير الصحفية الأفريقية، عن تعرض 9 لاعبين من فريق حوريا كوناكرى الغينى بفيروس كورونا، خلال تواجدهم بمعسكر المغرب، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

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وقال موقع "Africans Got Footbal" إن 9 لاعبين من الفريق الغينى أصيبوا بفيروس كورونا، وتساءل كثيرون عن مصير موقعة بطلا مصر وغينيا فى الكونفدرالية، خاصة أن هناك جدلاً بشأن عدد حالات "كورونا" التى سيتم بعدها تأجيل المباراة بحسب لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وتشير المعلومات الواردة من الكاف إلى أن ظهور أكثر من خمس حالات يعنى بنسبة كبيرة تأجيل المباراة، وإن كان ذلك سيكون فى "يد" لجنة الانضباط التابعة للكاف، لكن إذا كان العدد خمس حالات أو أقل فلن يتم تأجيل اللقاء.

فى نفس السياق، حذر الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، لاعبيه من الانسياق وراء تلك الأخبار والتى قد تكون مجرد مناورة من الفريق الغينى هدفها تشتييت تركيز اللاعبين، وتقليل الحماس لديهم بالإنشغال فى مصير اللقاء، وهل سيقام أو سيتم تأجيله، الأمر الذى قد يؤدى لفقد الحماس والتركيز ويعرض بيراميدز للخسارة.

كما يحرص الجهاز الفنى على عقد محاضرات يومية بالفيديو للاعبين من أجل كشف ثغرات فريق حوريا، وكذلك نقاط القوة فى صفوف الفريق من أجل العمل على ايقاف عناصر الخطورة، مع استغلال نقاط الضعف، لاسيما وأن الكرواتى أنتى تشاتشيتش شدد على لاعبيه بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز فى المباراة للوصول للمواجهة النهائية، لتحقيق بطولة قارية، وتعويض الخروج من بطولة كأس مصر على يد طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء الماضى، وخسر بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، ليودع البطولة.