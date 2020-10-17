شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات بين البدرى وشوقى غريب لتنسيق اختيارات اللاعبين فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى مسئولو الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب والجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري اتصالات من أجل التنسيق و حسم عدد من الأسماء التي ستتواجد في قائمة أي من المنتخبين خلال التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر في الفترة من 9 الي 17 نوفمبر حيث يخوض المنتخب الأول مباراتين أمام توجو في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بينما يخوض المنتخب الاوليمبي وديتين سيتم تحديدهما اليوم استعدادا لاوليمبياد طوكيو 2021.

وتشهد الاتصالات بين غريب والبدرى لحسم عدد من الاسماء التي ستتواجد فى المنتخبين مثل رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد خاصة ان غريب استقر علي ضم اللاعب لتجهيزه بعد ابتعاده عن المباريات فترة طويلة في حالة عدم ضمه من قبل البدري للمنتخب الأول إلي جانب مصطفي محمد مهاجم الزمالك والأولوية ستكون للبدري لاختيار أى لاعب لارتباطه بمباراتين رسميتين أمام توجو يومى 14 و 17 نوفمبر.