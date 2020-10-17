وزير الرياضة يعقد اجتماعاً اليوم مع اتحاد الكرة والبدرى وشوقى غريب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم ، السبت ، اجتماعا هاما مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور كل من حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى وشوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي وربيع ياسين المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب وجميع المعنيين الفنيين والإداريين عن المنتخبات الوطنية الثلاثية لبحث كافة الاستعدادات والتدريبات والاستعدادات الخاصة بالمنتخبات المصرية.

وكان حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول قد قرر استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويفاضل البدرى بين قائمة مبدئية من اللاعبين تضم 50 لاعبًا.

والقائمة المبدئية تضم 50 لاعبًا هم: المحترفين: محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا وأحمد المحمدى.. ومن الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، رامى ربيعة، حمدى فتحى، ومحمود وحيد.

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ومن الزمالك: محمد أبوجبل، محمود جنش، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد، يوسف أوباما، ومحمود الونش.

ومن بيراميدز: المهدى سليمان، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد حمدي، رجب بكار ، ابراهيم عادل، على جبر، رمضان صبحى، والإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي، والمصرى: أحمد جمعة - كريم العراقى، والاتحاد السكندرى: خالد قمر - محمود رزق ، وسموحة: ناصر ماهر - حسام حسن - صلاح محسن - أحمد فتوح، والمقاصة : محمد ابراهيم، وانبى: أحمد على، وطلائع الجيش: محمد بسام ، والجونة: أكرم توفيق - أحمد أيمن منصور.