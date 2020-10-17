استبعاد السعيدي من تشكيلة الوداد أمام الأهلي

ذكرت وسائل إعلام مغربية، الجمعة، أن صلاح الدين السعيدي، قلب دفاع فريق الوداد البيضاوي، أصيب بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة السعيدي بفيروس كورونا.

وبالتالي سيفتقد الوداد خدمات مدافعه في مواجهة الأهلي، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت الصحيفة كذلك، تعرض أحد الإداريين بالفريق لإصابة بالفيروس، دون أن تحدد هويته.

وتستكمل منافسات دوري الأبطال الأفريقي غدًا السبت بلقاء الوداد المغربي والأهلي المصري، في حين يحل الزمالك المصري ضيفًا ثقيلًا على الرجاء المغربي يوم الأحد.

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