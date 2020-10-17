ثاني هدافي الدوري المغربي يلتحق بصفوف الرائد السعودي

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أعلن نادي حسنية أغادير المغربي، اليوم الجمعة، انتقال مهاجمه كريم البركاوي إلى صفوف نادي الرائد السعودي.
ونشر النادي المغربي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد فيه التوصل لأتفاق مع نادي الرائد لضم البركاوي، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.
وأضاف البيان أن اللاعب سينضم لصفوف الرائد عقب نهاية مباريات البطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).
وقاد البركاوي حسنية أغادير إلى الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية، ومن المقرر أن يلعب أمام مواطنه نهضة بركان.
يذكر أن كريم البركاوي كان قريبًا من الانتقال إلى الدوري الفرنسي لكن الصفقة لم تكتمل.
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