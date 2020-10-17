وأخيرًا..الاتفاق السعودي يخلص الأهلي المصري من وليد آزارو

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أعلن نادي الاتفاق السعودي،تعاقده بشكل نهائي مع المهاجم المغربي وليد أزارو لمدة موسمين، بعد شراء عقد اللاعب من النادي الأهلي المصري.
وذكر النادي السعودي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، أن أزارو وقع على عقد لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.
وأضاف النادي أن اللاعب وقع مع الاتفاق بعد أن تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح بأحد مستشفيات مدينة الدمام السعودية.
وكان أزارو انضم إلى الاتفاق قادمًا من الأهلي المصري، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث شارك في سبع مباريات وسجل ثلاثة أهداف.
ويستهل الاتفاق مشواره في بطولة الدوري السعودي بمواجهة فريق الاتحاد يوم الأحد المقبل.
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