أوديجارد يغيب عن صفوف ريال مدريد في الجدول المزدحم

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد في العضلة النعلية، بالساق اليمنى.
والعضلة النعلية هي عضلة سميكة مسطحة تقع تحت الساق، وتنشأ من أسفل عظمتي الساق وتمتد إلى الكعب.
وذكر الريال عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة: “بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا مارتن أوديجار بواسطة الفريق الطبي، تم تشخيص إصابة بالعضلة النعلية اليمنى، وسيتم تقييم التعافي من إصابته“.
ولم يذكر النادي الملكي مدة غياب اللاعب النرويجي عن الملاعب، أو المباريات التي سيفتقد فيها الفريق جهوده خلال المرحلة المقبلة.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد عشر نقاط، ويواجه فريق قادش غداً السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة من المسابقة.
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