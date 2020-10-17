رسميًا | رغم سوء مستواه..مانشستر يونايتد يمدد عقد بول بوجبا

كشف النروجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الجمعة أن هناك بنداً في عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا يسمح للنادي بتمديده لمدة عام واحد، ما سيبقي الأخير في “أولد ترافورد” حتى عام 2022.

وينتهي عقد بوجبا الفعلي في ختام الموسم الحالي، وقد تم ربطه مؤخراً بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وهو الأمر الذي لم يخفيه بإعترافه بأنه سيكون “حلمًا” للعب مع النادي الملكي.

لكن، وفقاً لتقارير صحافية الجمعة، تحرك يونايتد لتأمين خدمات بوجبا حتى نهاية الموسم المقبل على الأقل، من خلال الأستفادة من بند التمديد.

ولم يعلن يونايتد رسميًا عن الصفقة، لكن سولشاير سرب التفاصيل خلال مؤتمره الصحافي الجمعة “بول لاعبنا، وسيكون هنا لمدة عامين آخرين، وأنا متأكد من أنه يركز على بذل قصارى جهده من أجلنا، ونريد أن نرى أفضل ما لدى بول”.

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وتابع “لذا، في العامين المقبلين أنا متأكد من أننا سنحصل على أفضل ما فيه”.

وعاد بوجبا إلى يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية وقتها عام 2016، لكن الإصابات المتكررة وتراجع مستواه كانا سمتين معظم فترته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الأولى في بدايته بين 2010 و2012.

وخاض بوجبا 22 مباراة فقط في الموسم الماضي بعدما عانى من إصابة في الكاحل وكان في حالة سيئة، فيما بدأ يونايتد الموسم الجديد بهزيمتين في أول ثلاث مباريات له في الدوري.

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