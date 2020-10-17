السماح بحضور 300 مشجع في مباراة مونشنجلادباخ وفولفسبورج

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني اليوم الجمعة أن مباراة الفريق المقررة أمام ضيفه فولفسبورج غداً السبت، ستشهد حضور 300 مشجع فقط في الاستاد.

وكان مونشنجلادباخ يخطط لحضور عشرة ألاف مشجع، لكن السلطات الصحية لم تسمح بذلك في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد.19-

ووصل معدل الإصابة في مونشنجلادباخ إلى 8ر36 حالة لكل 100 ألف شخص.

وطبقا للقواعد، لا يسمح بحضور الجماهير بالنسبة المحددة بــ20 % من سعة المدرجات، إذا تجاوز معدل الإصابة بالعدوى 35 حالة لكل 100 ألف شخص.

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وستقام عدة مباريات في مطلع الأسبوع إما بدون جمهور أو بحضور عدد محدود للغاية من المشجعين، بسبب تزايد معدلات انتشار العدوى في ألمانيا.

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