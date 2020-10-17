شكرا لقرائتكم علي ماهر: أحتاج 500 مليون جنيه لبناء فريق يحصد الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف على ماهر المدير الفني للمصري، أن صالح جمعة لاعب الأهلي يملك إمكانيات كبيرة لكنه بدد كل الفرص التي أتيحت له، راهنا انتقال اللاعب لصفوف المصري بجلسة يتفق فيها المدير الفني الحالي للفريق البورسعيدي مع صانع ألعاب الأهلي على الخطوط العريضة للتعامل.

وردًا على سؤال اللاعب الذي يتمنى انتقاله للمصري حال امتلك الإمكانيات المادية ذلك قال ماهر أنه بلا شك اشرف بن شرقي لاعب الزمالك، موضحا أنه لاعب يملك حلول ومهارات كبيرة.

وأضاف المدير الفني لفريق المصري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية أون تايم سبورتس، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: "لاعيبة الزمالك كلهم مميزين، لكن بن شرقي لاعب مختلف ومؤثر جدا في صفوف أي فريق يلعب له".

وتابع المدير الفني للمصري: "أحتاج 500 مليون جنيه لبناء فريق يتمكن من المنافسة على الدوري، وفي المصري نحتاج للتعاقد مع 7 صفقات سوبر في الصيف الجاري، حتى يستطيع الفريق المنافسة على البطولات في الموسم المقبل".

وتابع علي ماهر: "محمود وادي لديه أكثر من عرض وإدارة المصري ستحسم مصيره، ليس لدي مانع في بيع وادي، ما دام سيتفيد النادي من ورائه ماديا".

وأكمل: " مصطفى محمد وأحمد جمعة "إذا كان جاهزا" ومروان محسن حاليًا أبرز رؤوس الحربة في مصر".

وأردف ماهر: " ماهر: فوز بيراميدز بالدوري صعب لإن لاعبي الفريق مش هيصدقوا دا من الأساس".

ورفض ماهر الحكم على مدرب الأهلي الجديد قائلا: " موسمياني في جنوب إفريقيا حاجة وفي الأهلي حاجة.. ولسه بدري على الحكم عليه، وتدريب الأندية الجماهيرية مختلف تماما.".

وتابع علي ماهر: "صعب أكون موجود كـ"رجل ثاني" في الأهلي أو الزمالك.. وانا مدرب محترف مستعد لتدريب أي فريق، وتعلمت من فايلر وكارتيرون في تطوير أداء فرقهم".

وأتم: "ليس لدي مانع في تدريب الزمالك، إذا عرض عليا الأمر في المستقبل القريب، وكنت بحس إني بلاعب مليار جنيه وأنا بلاعب بيراميدز".