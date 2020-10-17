شكرا لقرائتكم لجنة التعاقدات بالإسماعيلى تواصل اجتماعاتها لاختيار صفقات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع ، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.

وبدأت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى غربلة اللاعبين الأجانب بصفوف الدراويش، وترى اللجنة أن غالبيتهم لا يصلح للاستمرار فى الموسم الجديد، ويبذل أعضاء اللجنة جهودا مكثفة لاختيار لاعبين أجانب مميزين لتمثيل الفريق فى المرحلة المقبلة، لاسيما قبل اتخاذ قرار نهائى برحيل الموجودين خوفاً من عدم التوصل لاتفاق مع الجدد فى ظل ارتفاع التكلفة المادية لأغلب الصفقات المميزة.

في سياق مختلف ، قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الاسماعيلى بقيادة ريكاردو، حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 9 أيام عقب انتهاء مباراة أسوان التي فاز بها الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 33 لمسابقة الدوري ، ويأتي هذا القرار من أجل حصول اللاعبين على راحة لأطول فترة ممكنة بعد الموسم الشاق الذى مر على الفريق وضغط المباريات فى الفترة الأخيرة، حيث تتبقى مباراة واحدة للدراويش هذا الموسم مع الزمالك فى الجولة الاخيرة للمسابقة ولكن لم يتحدد موعدها بعد ، وأحرز أهداف الدراويش في شباك تماسيح النيل محمد الشامي ، بينسون شيلونجو ، عبد الرحمن مجدى ( هدفين ) بينما سجل فادى فريد وحسن طارق هدفى اسوان .

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وفى وقت سابق ، أكد خالد القماش عضو لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى ورئيس قطاع الناشئين بالنادى أن هناك لاعبين سيتم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم، لأنهم لا يصلحون لاستكمال المسيرة مع القلعة الصفراء، مشيراً إلى أن ناديه سوف يضم صفقات قوية للغاية، وقال خالد القماش فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم "لجنة التعاقدات تعقد اجتماعات يومية للتعاقد مع لاعبين محليين أو أجانب ونرحب باستعارة بعض اللاعبين المميزين، لا نركز على العدد بقدر التركيز على جلب صفقات قوية تضيف للفريق".

ويضيف خالد القماش "نبحث فى نهاية الموسم رحيل بعض اللاعبين الذين لا يستحقون الاستمرار فى الإسماعيلى، لا نتعجل اتخاذ القرارات لأننا لن نتعاقد مع لاعب إلا إذا كان مميزا ويحظى بموافقة غالبية أعضاء لجنة التعاقدات، نبحث عن رأس حربة مميز بجانب تدعيم الجانب الدفاعى لاسيما بعد الهزائم التى نالها الفريق فى الموسم الأخير الذى وصف بالأسوأ للدراويش منذ فترة طويلة".

وأكمل عضو لجنة التعاقدات بالاسماعيلى :" نبحث عن حارس مرمى خبرة يصبح رقم 1 ويضيف للفريق مع الاحترام للثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى وقدراتهم ".

وتابع خالد القماش :"الاسماعيلى صاحب فضل على كثير من اللاعبين ولن نرفض عودة محمد عواد أو حتى عبد الله السعيد ، نرحب بالتعاون مع أى لاعب بإمكانه تقديم الإضافة للدراويش بالموسم الجديد ، انتظروا صفقات تقيلة بلغة الكورة فى الاسماعيلى".