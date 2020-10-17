شكرا لقرائتكم خبر عن علي حنون رئيساً لإدارة نادي نفط الجنوب العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي اتفق أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لنادي نفط الوسط العراقي على اختيار علي حنون رئيساً للنادي، وكانت الهيئة العامة لنادي نفط الجنوب الرياضي قد اختارت الهيئة الإدارية للنادي في انتخابات أقيمت وفق قانون 16 لعام 1986.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من سجاد كاظم وأسعد كريم جاسم وهشام محمد ومحمد كريم وعلي حنون ومعن عبد وعالية مكي وعلي عبد الكريم هاشم وحسن عبد الهادي وعقيل نجم.

وبعد انتهاء الانتخابات وفوز مجلس إدارة جديد، اتفق المنتخبون على تسمية علي حنون رئيساً للهيئة الإدارية وحسن عبد الهادي نائباً للرئيس، فيما اختيرت عالية مكي أميناً للسر، ونال أسعد كريم منصب الأمين المالي، في حين احتفظ الفائزون الستة الآخرين بعضوية مجلس الإدارة.

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