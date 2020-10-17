هاني سعيد: بيراميدز هدفه العودة بالكونفدرالية.. وأتمنى نهائي مصري للأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إنه يتوقع مباراة غاية في القوة والإثارة عندما يلتقي فريقه أمام نظيره حوريا كوناكري مساء الثلاثاء المقبل على استاد محمد الخامس في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، موضحا أن وصول الفريق لنصف النهائي يؤكد مدى قوته حيث يمتلك خبرات كبيرة وستكون مواجهة مثيرة.
أوضح سعيد أن بيراميدز وصل للمغرب مبكرا حتى يستعد بكل قوة للمباراة الهامة، والنادي وفر كل سبل الراحة للاعبين من طائرة خاصة وفندق فخم وغيرها من وسائل الراحة من أجل تحقيق نتيجة والوصول للنهائي، وطمعا في الفوز بلقب البطولة الغالية، والنادي يقدم كل الدعم والمساندة للاعبيه ولا يبخل عنهم بأي شيء.
أكد أن النادي اتخذ كل الإجراءات الاحترازية ويحافظ على التباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط مع أي شخص خارج البعثة خاصة وأن الوقت الحالي صعب والفريق غير مستعد لفقدان أي لاعب في المرحلة الحالية، ويتمنى أن تكون المسحة الأخيرة المحدد لها الأحد المقبل، سلبية تماما.
وحول ما يتردد عن وجود إصابات في صفوف المنافس حوريا كوناكري الغيني، أكد أن بيراميدز يتمنى الصحة لجميع اللاعبين، ولكن في النهاية لا يشغل نفسه بأي فريق آخر ويحاول التركيز على نفسه والاستعداد بمنتهى القوة للمرحلة المقبلة الصعبة.
أشار المدير الرياضي إلى أن الفريق لا يعاني من إصابات، وعبدالله السعيد وعمرو العيوني ودونجا يكملون برنامجهم التأهيلي، ودودو الجباس وفاروق فضل الجهاز إراحتهم بسبب الإجهاد، ولكن كل الفريق جاهز لمباراة الثلاثاء، والكل على قلب رجل واحد للعودة إلى مصر بكأس الكونفدرالية.
سعيد شدد على أنه تقرر تغيير ملعب التدريب بدلا من ملعب كهرما الذي خاص عليه المران الأول ليتناسب مع احتياجات الجهاز الفني وتحهيز اللاعبين بالصورة الأفضل، والنادي طموحه الأساسي هو الفوز باللقب منذ اللحظة الأولى ومع أول مشاركة وسيقاتل على العودة بالكأس الغالية.
المدير الرياضي قال إنه يتمنى التوفيق للأهلي والزمالك في مباراتي نصف النهائي أمام الوداد والرجاء موضحا أنها ستكون مباريات قوية ويتمنى أن يكون نهائي الأبطال مصريا خالصا بين الأهلي والزمالك، وأن يكون السوبر الأفريقي مصريا بوجود بيراميدز كطرف وبطل للكونفدرالية.
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