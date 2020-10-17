شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الاعلامي أحمد شوبير، ونجم حراسة مرمى الأهلي السابق، بتحفيز لاعبي الفريق الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويحل الأهلي ضيفاً على الوداد المغربي غداً السبت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بتويتر:«:ساعات على البداية التحدي كبير ولكن الاهلي قدها ان شاء الله». وتنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة مساء السبت، وتنقلها قناة بي ان سبورتس+7 عبر شاشتها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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