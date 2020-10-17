شكرا لقرائتكم خبر عن إشراف قنقود: فرجاني ساسي سيتواجد في مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن موقف فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من لقاء العودة أمام الرجاء المغربي والمقرر لها يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.
وقالت إشراف قنفود في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار:» فرجاني ساسي سيتواجد في مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء في القاهرة«.
وأوضحت: «فرجاني لا يعاني من أي أعراض نهائيًا وسيلحق بمواجهة العودة والمقرر لها بعد أسبوع».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
105,159
-
تعافي
98,089
-
وفيات
6,099
كانت هذه تفاصيل خبر إشراف قنقود: فرجاني ساسي سيتواجد في مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.