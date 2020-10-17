شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: الأهلي عانى من التحكيم الأفريقي على مدار تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب حاليًا ونجم النادي الأهلي سابقًا، إنه يتمتى العدالة التحكيمية في مباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الأهلي عانى من التحكيم الإفريقي على مدار تاريخه وأتمنى تحقيق عنصر العدالة».

وفي سياق أخر، شدد ربيع ياسين أن محمد الشناوي وعلي معلول وعمرو السولية وجونيور أجايي هم أفضل العناصر في تشكيل النادي الأهلي بسبب خبراتهم وقدرتهم في تحقيق الفوارق للفريق الأحمر.

وأتم: «ومن توقعاتي أن أفشة ووليد سليمان سيكونان أفضل البدائل لدى موسيماني على دكة البدلاء».