شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي يضع حلين أمام الزمالك لتعويض غياب فرجاني ساسي أمام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث عصام مرعي، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، عن تشكيل الزمالك الأفضل من أجل مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار:»التشكيل الأفضل لنادي الزمالك هو محمد أبوجبل، حازم إمام، محمود علاء، الونش، عبدالله جمعة، طارق حامد، زيزو، أوناجم، أوباما، أشرف بن شرقي ومصطفى محمد«.
وأوضح: «الأفضل أن يبدأ زيزو بجانب طارق حامد في وسط الملعب لتعويض غياب فرجاني ساسي بسبب كورونا، وذلك لعمل كثافة هجومية واستغلال نقطة ضعف الرجاء وهو الظهير الأيسر».
وتابع: «وإذا كان نادي الزمالك يرغب في تشكيل ستارة دفاعية فعليه أن يبدأ باتشيكو بمحمد عبدالغني في وسط الملعب بجانب طارق حامد».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,159
-
تعافي
98,089
-
وفيات
6,099
كانت هذه تفاصيل خبر عصام مرعي يضع حلين أمام الزمالك لتعويض غياب فرجاني ساسي أمام الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.