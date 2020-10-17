شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود لأفريقيا.. أرقام وإنجازات تاريخية للذئاب في أدغال ‏القارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل فريق نادي المقاولون العرب لمنافسات الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما تأكد حصوله على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، عقب تعادل سموحة والمقاصة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 للمسابقة المحلية.

ويمتلك المقاولون باعاً طولاً من المشاركات الأفريقية ومعانقة الألقاب والكؤوس خلال غزواته في أدغال القارة السمراء.

نستعرض خلال هذا التقرير مشاركات عن صولات ذئاب الجبل في أفريقيا فريق نادي المقاولون وبعض المعلومات الهامة عن تاريخ مشاركاته القارية.

المقاولون سبق له المشاركة في 7 مرات سابقة ببطولات الأندية الأفريقية بواقع 6 مشاركات في أبطال الكؤوس ومشاركة وحيدة بالكونفدرالية.

المقاولون العرب يعتبر ثالث الأندية المصرية تحقيقاً للألقاب القارية بعد الأهلي والزمالك، حيث حقق الذئاب 3 ألقاب ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أعوام 1982 و1983 و1996.

ويعتبر المقاولون العرب هو ثانٍ الأندية المصرية تحقيقاً للقب الأفريقي من المشاركة الاولى، بعد الاسماعيلي الذي حقق دوري الأبطال في نسخة 1969 خلال النهائي في يناير من عام 1970 على حساب الانجلبير الزائري «مازيمبي الكونغولي» حالياً، قبل أن ينجح المقاولون في تحقيق أبطال الكؤوس عام 1982 في أول مشاركة قارية له.

ويعد المقاولون العرب هو أول نادٍ مصري يحافظ على لقبه في أفريقيا وذلك بتتويجه ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عامي 1982 و1983.

وواجه المقاولون العرب الزمالك على لقب السوبر في 1997 ونجح الفريق الأبيض في تحقيق اللقب.

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وتعبر مشاركة المقاولون في الكونفدرالية نسخة 2005 هي الأخيرة على المستوى القاري قبل أن يعود الفريق لخوض الكونفدرالية في نسختها المقبلة 2020-2021.

ويعتبر ناصر محمد على هو الهداف التاريخي للمقاولون في أفريقيا برصيد 15 هدفاً من بين 92 هدفاً أفريقياً سجلهم الذئاب خلال 7 مشاركات.

وتصادف بمشوار المقاولون الأفريقي عبر تاريخه مواجهة الأندية المصرية في 5 مباريات بواقع 2 أمام الأهلي و2 أمام الاسماعيلي وواحدة في مواجهة الزمالك.