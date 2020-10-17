شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الأحد.. سجل مواجهات الزمالك والرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حالة من الترقب تسود الساحة الكروية الأفريقية في انتظار نتيجة مباراة الزمالك المصري والرجاء المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا، يوم الأحد القادم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويدخل الرجاء اللقاء منتشياً بتحقيقه للقب الدوري المغربي، على حساب غريمه التقليدي الوداد المغربي، فيما يستعد الزمالك للقاء بعد حسمه للمركز الثاني في الدوري المصري، وضمانه المشاركة الأفريقية الموسم القادم.

وتواجه الفريقان منذ بداية الألفية الجديدة 4 مرات في بطولتين مختلفتين، المرة الأولى كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والثانية دور الـ16 في دوري أبطال العرب.

الرجاء بوابة الزمالك للتتويج بدوري أبطال أفريقيا 2002

وكانت أولى المواجهات في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2002، حين استطاع الفارس الأبيض تحقيق لقبه الخامس قارياً والأخير، من بوابة الرجاء المغربي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب محمد الخامس، في الدار البيضاء في المغرب، ليحسم الزمالك اللقب في إستاد القاهرة بهدف لاعب الزمالك «تامر عبدالحميد» في الدقيقة 45، الهدف الذي لن ينساه عشاق الفارس الابيض.

وبهذا الفوز حرم الزمالك فريق الرجاء المغربي من تحقيق لقبه الرابع في دوري أبطال أفريقيا، اللقب الذي ما يزال تتوق له نفوس مشجعي النسور الخضر، بعد أخر لقب حققوه كان في نسخة 1999.

ريمونتادا الرجاء على الزمالك في دوري أبطال العرب 2005/2006

ثاني المواجهات بين الفريقين كانت في دوري أبطال العرب موسم 2005/2006، النسخة التي فاز بها النسور الخضر، بالتغلب على نادي «إنبي» في النهائي بمجموع 3-1 للمباراتين.

لكن إنبي لم يكن الضحية المصرية الوحيد للرجاء في تلك البطولة، ففي دور الـ 16 في تلك البطولة تلاقى الرجاء المغربي مع الزمالك المصري، واستطاع الرجاء تجاوز الزمالك بواقع 3-2 لمجموع المباراتين.

رغم ذلك فالزمالك لم يكن فريسة سهلة ففي الذهاب استطاع التغلب على الرجاء بهدفين نظيفين، لـ «مصطفي جعفر»و«عبدالحليم علي»، قبل أن يصنع النسور الخضر ريمونتادا في مباراة الإياب ليحرزوا ثلاث اهداف نظيفة في شباك الزمالك ويكملوا مسيرتهم لتحقيق لقبهم الوحيد في البطولة العربية.

مواجهات الزمالك والفرق المغربية

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ولم يلتقي الفريقين منذ عام 2005، ورغم تكافؤ المواجهات بين الفريقين، إلا أن سجل الزمالك أمام الفرق المغربية يعد فأل خير.

ففي الموسم الماضي فك الزمالك عقده التتويج الأفريقي بعد غياب 17 عام، من خلال تحقيقه للقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وفي خلال رحلته للتتويج باللقب أطاح الفارس الأبيض في الادوار الإقصائية بفريقين مغربيين، منهم فريق «نهضة بركان» المغربي في النهائي وفريق «حسنية أغادير» في ربع النهائي.

سبق ذلك بثلاث أعوام في بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، تلاقي الزمالك مع «الوداد المغربي» وتجاوزه الزمالك ليصل للمباراة النهائية ويخسر أمام نادي «ماميلودي صن داونز» الجنوب افريقي.