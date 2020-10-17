شكرا لقرائتكم مدرب الوداد السابق: خسارة الأهلي 1/0 تعني خروجه من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الصربي زوران مانولو فيتش، المدير الفني السابق للوداد المغربي، عن توقعاته لمواجهة الاهلي والوداد الغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال زوران مانولو فيتش في تصريحات تلفزيونية: "إذا خسر الأهلي بنتيجة هدف نظيف أمام الوداد يعني خروج الأحمر من البطولة واحذر الأهلي من خطورة ثنائي الوداد الحدادي واووك.. جيرالدو والشناوي أهم العنصر في الأهلي تابع: " احذر الأهلي من خطورة ثنائي الوداد الحدادي واووك، وجيرالدو والشناوي أهم العنصر في الأهلي".

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