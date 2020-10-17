شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لا يمكن اقامة الانتخابات قبل 30 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الماشطة المستشار القانونى لاتحاد الكرة المصري، أنه لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة يوم 30 نوفمبر المقبل.

وأوضح الماشطة فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامى سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، فى الساعات ألأولى من صباح اليوم السبت، أن انتخابات الجبلاية ستكون مهددة بالبطلان حال انعقادها قبل الآنتهاء من تصنيف الأندية.

وأضاف أنه أمر مستحيل بسبب عامل الوقت وانتظار انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية وفقا للقانون واللوائح المصرية، وستكون الآنتخابات باطلة لو تم رفع دعوى بالمحكمة الرياضية المصرية

وأوضح المستشار القانونى لاتحاد الكرة: "وفقا للائحة يقوم المدير ألفنى للجبلاية بتصنيف الأندية عقب نهاية الموسم الحالي، تمهيدا لعقد عمومية لاعتماد اللائحة، ولم يتم تحديد موعد نهاية الموسم الكروى فى مصر حتى الآن".

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التعديلات الجديدة على شروط الترشح لإنتخابات الجبلاية المقبلة، حيث أخطر ألفيفا اليوم الجمعة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى باعتماد اللائحة الجديدة، ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد اللائحة على الأندية خلال أيام لتحديد ملاحظاتها قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها وذلك فى إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل ألفيفا.

ووفقا للائحة الجديدة، فلابد أن يكون المرشح لعضوية اتحاد الكرة حاصلا على مؤهل دراسى عإلى وتحديدا جامعى، وبخصوص اللاعبين أن يكون قد شارك فى 10 مباريات رسمية على الأقل، وأن يكون المرشح عضوا بمجلس إدارة نادى فى الجمعية العمومية بشكلها الجديد بعد تقليصها إلى 95 ناديا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

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كما تم الغاء الحد الأقصى والحد الأدنى للترشح، حيث تم الغاء الحد الأدنى لسن الترشح وهو 40 سنة والحد الأقصى و70 سنة، بجانب حسن السيرة والسمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية وألا يجمع بين عضوية اتحاد الكرة وعضوية أى هيئة رياضية أخرى.