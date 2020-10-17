شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك:حازم إمام سليم .. ولا نريد المخاطرة بمحمود علاء ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، أن حازم إمام الظهير ‏الأيمن للفريق سليم ولا توجد أزمة في مشاركته بمباراة الرجاء المغربي.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة ‏الزمالك:"سنجري فحوصات جديدة لمحمود علاء كي نطمئن على سلامته ‏ولا أفضل المخاطرة به قبل الاطمئنان على سلامته بنسبة 100%".‏

وواصل:"محمود علاء اصيب خلال مباراة الحرس بجزع في الرباط ‏الخارجي للركبة وسيجري فحصاً جديداً اليوم السبت".‏

تحدث طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، عن حالة فرجاني ‏ساسي، نجم خط وسط الفريق، المصاب بفيروس كورونا قائلا:" ساسي مصاب بفيروس كورونا، وهناك تحسن في حالته ولكن ‏ليس شفاء كامل".‏

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وأوضح:"كنا موفقون في اجراء فصح جديد لساسي فور وصوله للمغرب ‏وثبت اصابته بكورونا والاصابة حدثت للاعب خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب التونسي وقام طبيب منتخب بلاده بإتباع بروتوكول طبي خاص ‏بدولة تونس".‏

علق محمد أسامة، على تصريحات ‏المعدة الذهنية لمنتخب تونس، والتي شككت في اصابة ساسي بكورونا كاشفا:" ساسي يمتلك حماساً كبيراً للمشاركة مع الفريق ‏في مباراة الأحد وكل دولة تمتلك البروتوكول الخاص بها في علاج كورونا، ‏وجميع الفحوصات التي تمت لساسي كانت في فندق الاقامة وليس في ‏مستشفى".‏

وأنهى تصريحاته:"الدولة المغربية تتخذ اجراءات خاصة بها في علاج ‏كورونا، وكل دولة لديها الطريقة والبروتوكول الخاص في اجراءات ‏الوقاية والعلاج، وربما هذا ما أغضب ساسي".‏