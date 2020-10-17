شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك:حازم إمام سليم .. ولا نريد المخاطرة بمحمود علاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، أن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق سليم ولا توجد أزمة في مشاركته بمباراة الرجاء المغربي.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك:"سنجري فحوصات جديدة لمحمود علاء كي نطمئن على سلامته ولا أفضل المخاطرة به قبل الاطمئنان على سلامته بنسبة 100%".
وواصل:"محمود علاء اصيب خلال مباراة الحرس بجزع في الرباط الخارجي للركبة وسيجري فحصاً جديداً اليوم السبت".
تحدث طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، عن حالة فرجاني ساسي، نجم خط وسط الفريق، المصاب بفيروس كورونا قائلا:" ساسي مصاب بفيروس كورونا، وهناك تحسن في حالته ولكن ليس شفاء كامل".
وأوضح:"كنا موفقون في اجراء فصح جديد لساسي فور وصوله للمغرب وثبت اصابته بكورونا والاصابة حدثت للاعب خلال تواجده في معسكر المنتخب التونسي وقام طبيب منتخب بلاده بإتباع بروتوكول طبي خاص بدولة تونس".
علق محمد أسامة، على تصريحات المعدة الذهنية لمنتخب تونس، والتي شككت في اصابة ساسي بكورونا كاشفا:" ساسي يمتلك حماساً كبيراً للمشاركة مع الفريق في مباراة الأحد وكل دولة تمتلك البروتوكول الخاص بها في علاج كورونا، وجميع الفحوصات التي تمت لساسي كانت في فندق الاقامة وليس في مستشفى".
وأنهى تصريحاته:"الدولة المغربية تتخذ اجراءات خاصة بها في علاج كورونا، وكل دولة لديها الطريقة والبروتوكول الخاص في اجراءات الوقاية والعلاج، وربما هذا ما أغضب ساسي".
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