فاروق جعفر يختار التشكيل الأنسب للزمالك في مواجهة الرجاء ‏

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جدة - عمرو شويل اختار فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، التشكيل الأنسب من وجهة ‏نظره لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ‏أبطال أفريقيا.‏ وجاء تشكيل فاروق جعفر خلال شرحه لطريقة لعب الزمالك خلال ‏برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" محمد ‏أبوجبل في حراسة المرمى والرباعي الخلفي محمود علاء ومحمود ‏الونش وحازم إمام وعبدالله جمعة".‏ وعن ثنائي الارتكاز اختار جعفر:" طارق حامد وأحمد سيد زيزو"، ‏مشيراً إلى أن زيزو هو الأقرب بعد اصابة فرجاني ساسي بكورونا.‏ Advertisements وعن الرباعي الأمامي اختار جعفر كل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ‏ويوسف أوباما ويتقدمهم مصطفى محمد.‏ شدد نجم الزمالك السابق، على أهمية لقاء الذهاب لنصف ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع الزمالك بالرجاء المغربي، بملعب ‏الأخير قائلا:" مباراة الذهاب هي مفتاح بلوغ الزمالك النهائي ‏القاري".‏ وأوضح:"الزمالك قادر على حسم بطاقة الترشح من المغرب واللعب ‏بإرتياحية في لقاء العودة بالقاهرة".‏

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