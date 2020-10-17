شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: أتمنى وصول الأهلي والزمالك للنهائي الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب حاليًا ونجم النادي الأهلي سابقًا، عن رأيه في تعاقد النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لقيادة الفريق الأحمر خلفًا للراحل السويسري رينيه فايلر.

وقال ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "اختيار مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موفق من ناحية تعيين موسيماني كمديرًا فنيًا للنادي فالمدرب يمتلك خبرة إفريقية كبيرة لذلك تم تعاقد إدارة النادي الأهلي معه في ذلك الوقت وأتمنى التوفيق له في أول مهمة إفريقية".

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وتابع: "يجب على الأهلي تحقيق عنصر النظام طوال أحداث المباراة ويجب تنفيذ كافة الجوانب الخططية في كافة أرجاء الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم: "الأهلي مرشح للوصول إلى النهائي وأتمنى وصول الزمالك أيضًا وأن يحسم الأفضل منهم لقب دوري أبطال أفريقيا".