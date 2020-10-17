شكرا لقرائتكم خالد قمر: استبعادى من مباراة الإنتاج بسبب الكأس ولا توجد أزمات مع الجهاز الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد قمر مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، أن مباراة المقاولون العرب فى كأس مصر والمقرر لها الخميس المقبل بملعب السويس هى السبب الرئيسى وراء غيابه عن مباراة الانتاج الحربى المقرر لها الخامسة والنصف مساء غد على استاد برج العرب ضمن مباريات الاسبوع قبل الاخير بالدورى العام، قائلا فى تصريحات لـ"الخليج 365":" أبلغنى منير عقيلة المدرب العام بأنه يخشى حصولى على الانذار الثالث ويتم ايقافى فى مباراة الكأس لذلك فضل استبعادى من تلك المباراة ولا صحة تماما لأى أخبار خاصة بوجود أزمات مع الجهاز الفنى وكل ما يقال حول استبعادى عار تماما من الصحة وحصلت على راحه غدا السبت وسأنضم لتدريب الفريق فى أول تدريباته مع العميد حسام حسن المدير الفنى الجديد الأحد المقبل".

ووجه خالد قمر الشكر لطلعت يوسف على مجهوداته مع الفريق خلال المرحلة الماضية وتمنى له التوفيق فى المحطة القادمة.

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وأضاف مهاجم الإتحاد السكندرى:" بالتأكيد وجود حسام حسن على رأس الجهاز الفنى للاتحاد إضافة كبيرة وقوة كبيرة لسيد البلد "، وتمنى خالد قمر التوفيق لفريقه خلال المباريات القادمة والفوز بكأس مصر لرد الجميل لجماهير سيد البلد الوفية.

وأعلن الاتحاد السكندرى مؤخرا قبول استقالة طلعت يوسف، وتم تعيين حسام حسن خلفا له ليقود الفريق فى الموسم الجديد.