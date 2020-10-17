شكرا لقرائتكم بيراميدز: وصلنا لمرحلة تاريخية.. وهدفنا هو الفوز بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن لاعبي فريقه جاهزون لخوض مباراة حوريا كوناكري الغيني، في بطولة الكونفيدرالية.

وأوضح بسيوني، في تصريحات عبر برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة حوريا الغيني، بيراميدز وصل لمرحلة تاريخيه ببلوغه الى الدور قبل النهائي البطولة، على الرغم من انه لم يمر على انشاء النادي سوى عامين فقط".

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وأضاف :"بيراميدز هدفه الأساسي هو الفوز بالبطولة، ونحن نعمل على ذلك منذ عودة النشاط الرياضي"، مضيفا :"بيراميدز هيكون في حتة تانية في افريقيا".

ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني، الثلاثاء المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن مباريات نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية.