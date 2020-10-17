فوز العروبة وتعادل الذيد ومصفوت بـ «تمهيدي الكأس»

استهل العروبة مشواره بفوز مستحق على مضيفه مسافي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، على ملعب مسافي ضمن الجولة الثانية للتصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة.

افتتح العرباوي التسجيل مبكراً عن طريق لاعبه النيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وفي الشوط الثاني أضاف العماني خالد الجابري هدف التعزيز الثاني للعروبة عند الدقيقة 82.

بهذا الفوز يكسب العروبة أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، بعد أن أراحته القرعة في الجولة الماضية، فيما بقي مسافي بدون رصيد للمباراة الثانية.

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وعلى ملعب الذيد كان التعادل السلبي من نصيب أصحاب الأرض ومصفوت بعد مباراة متكافئة لم ترق للمستوى المطلوب، وبهذه النتيجة يصبح لمصفوت 4 نقاط وللذيد نقطة واحدة. وتختتم الجولة الثانية في الخامسة من مساء اليوم، حيث تقام ثلاث مباريات لحساب المجموعة الأولى، فيستضيف دبا الحصن الإمارات، فيما يستقبل البطائح الحمرية، ويلتقي التعاون مع العربي.

ويحل الإمارات ضيفاً على دبا الحصن في مباراة مثيرة، فدبا يتطلع لتحقيق أول فوز بعد خسارته من الحمرية في الجولة الأولى، وعلى الجانب الآخر فالإمارات يستهدف مواصلة انتصاراته بعد أن كسب التعاون بخماسية في الجولة الأولى.

وبملعب البطائح، سيكون صاحب الأرض مطالباً بالفوز على الحمرية بعد تعادله أمام العربي في الجولة الأولى، ويدرك أن أي نتيجة سوى الفوز ستضعف آماله في التأهل، أما الحمرية فيدخل المقابلة بمعنويات فوزه الأول على الحصن ويتوق إلى الوصول إلى النقطة السادسة.

وفي شعم، تقام مباراة متكافئة بين فريقين ليسا مرشحين للصعود من المجموعة، وكلاهما يلعب من دون ضغوط بيد أن العربي يبدو في موقف أفضل كونه تعادل في الجولة الأولى أمام البطائح، فيما خسر التعاون من الإمارات وسيحاول كل طرف تحقيق فوزه الأول.