شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواجه إيفرتون في «الميرسيسايد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت، قمة بين إيفرتون المتصدر وجاره اللدود ليفربول حامل اللقب والباحث عن محو سقوطه الكارثي أمام أستون فيلا 2-7 قبل فترة التوقف الدولية.
وكان إيفرتون غريماً لليفربول بالاسم فقط خلال العقد الماضي، إذ لم يحقق أي فوز على خصمه في ديربي الميرسيسايد في 22 مباراة منذ 17 أكتوبر 2010.
لكن الفريق الذي يتخذ من ملعب جوديسون بارك مقراً له، سيستقبل حامل اللقب في التاريخ ذاته لكن بعد 10 أعوام.
يتصدّر «توفيز» الترتيب وهو الوحيد الذي حقق أربعة انتصارات متتالية وأحد فريقين مع أستون فيلا لم يخسر بعد.
في المقابل، حقق ليفربول بداية جيدة مع ثلاثة انتصارات، بينها فوزان على تشلسي وأرسنال، قبل خسارته المفجعة أمام أستون فيلا صاحب البداية المميزة أيضاً بثلاثة انتصارات مع مباراة أقل.
ومن الأمور التي يبحث مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب عن حلول لها، الهشاشة الدفاعية التي جعلت فريقه ثاني أسوأ دفاع في البريميرليج، إذ تلقى 11 هدفاً في 4 مباريات.
كما يبرز لقاء مانشستر سيتي صاحب البداية المتذبذبة مع ضيفه أرسنال المتجدد ورابع الترتيب، فيما يبدو النرويجي أولي جونار سولسكاير تواقاً لانتشال مانشستر يونايتد من سقوطه المذل أمام توتنهام 1-6، عندما يحل على نيوكاسل يونايتد التاسع. وسيخوض يونايتد المباراة من دون لاعبه الجديد إدينسون كافاني القادم من أوروجواي والخاضع للحجر الصحي، والفرنسي أنطوني مارسيال الموقوف بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة أمام توتنهام.
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