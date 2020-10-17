شكرا لقرائتكم خبر عن بيبيتو في ضيافة «الملـك» الشــرقــــاوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
استقبلت شركة الشارقة لكرة القدم النجم البرازيلي السابق خوسيه روبرتو جاما المعروف ب«بيبيتو»، لدى زيارته الإمارة الباسمة، كأول مؤسسة رياضية يحل البرازيلي ضيفاً عليها لدى زيارته للدولة، وكان عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة في مقدمة مستقبلي بيبيتو وحضوره جانباً من تدريبات الملك التي جرت الخميس على ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة، وهو آخر تدريب للفريق قبل مباراة الفجيرة، ومن ثم توجه برفقة عبدالله العجلة إلى مبنى إدارة النادي في سمنان.
وتنسق شركة الشارقة للكرة مع بيبيتو حالياً لتنفيذ مشروع تعاون مشترك في المستقبل، ويعتبر بيبيتو من أشهر النجوم البرازيليين الذين مثلوا بلاد السامبا في مونديال عام 1994 واشتهر باحتفاليته الشهيرة بمولودته الأولى التي أصبحت تقليداً في كل الملاعب لكل لاعب يولد له مولود جديد.
وكان الشارقة استضاف في الشهور الماضية كوكبة من نجوم الكرة العالميين، أبرزهم الهولندي كلارنيس سيدورف، والحارس البرازيلي خوليو سيزار.
وفي ختام الزيارة توجه بيبيتو بالشكر إلى نادي الشارقة على حسن الاستقبال والضيافة.
من جانبه أشاد عبدالله العجلة بالتعاون القائم بين نادي الشارقة والبرازيلي بيبيتو، وتمنى له إقامة طيبة وسعيدة في الدولة وشكره على الزيارة، وفي الختام قدم العجلة قميص نادي الشارقة مكتوباً عليه الرقم 7 واسم بيبيتو.
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