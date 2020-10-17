برشلونة يصطدم بخيتافي.. والريال يستضيف قادش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتعين على مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان اتخاذ القرار الصعب في إراحة نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي من عدمه وسط زحمة المباريات، في حين يستمر غياب مهاجم ريال مدريد البلجيكي إدين هازارد بداعي الإصابة عشية انطلاق المرحلة السادسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وخاض ميسي الدقائق التسعين في مباراتي منتخب بلاده ضد الإكوادور وبوليفيا، والأخيرة كانت على ارتفاع شاهق في لاباز، ولم يغب عن أي دقيقة في صفوف فريقه منذ استئناف الدوري المحلي في يونيو من الموسم الفائت.

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بيد أن البرنامج المضغوط للفريق الكاتالوني الذي سيخوض 7 مباريات في 21 يوماً أي بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام، قد تدفع كومان إلى إراحة نجم الفريق في مباراته في ضيافة خيتافي اليوم السبت قبل بداية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل ضد فيرنسفاروش المجري، والأهم من ذلك مواجهة الكلاسيكو الأولى لهذا الموسم ضد ريال في 24 الحالي، ثم ينتقل برشلونة إلى إيطاليا للقاء يوفنتوس الإيطالي في 28 أكتوبر.

ويستقبل ريال مدريد المتصدر، قادش الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، وتعافى حارس مرمى الفريق الملكي البلجيكي تيبو كورتوا من إصابة في ظهره خلال وجوده في صفوف منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية، كما سيشارك هداف الفريق الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور كونهما خلدا إلى الراحة في الوقت الذي دافع فيه زملاؤهما عن ألوان المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

بيد أن غياب هازارد لا يزال مستمراً منذ مطلع الموسم الحالي لمعاناته من إصابة عضلية ستحرمه على الأرجح من خوض الكلاسيكو الأسبوع المقبل.