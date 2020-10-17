ديربي ميلانو يشعل الجولة الرابعة في إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسجل السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عودته بعد التوقف القسري نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وذلك حين يتواجه وميلان مع فريقه السابق الجار اللدود إنتر ميلان السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي التي تشهد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس البطل .

ويخوض ميلان مباراته المحتسبة على أرض جاره اللدود إنتر بمشاركة إبراهيموفيش بعد تعافي ابن ال39 عاماً من الفيروس، ودخل إبراهيموفيش الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية في 24 سبتمبر، أي بعد أربعة أيام على قيادته ميلان للفوز بمباراته الأولى في الدوري على بولونيا 2-صفر بتسجيله الهدفين.

ورغم غياب السويدي، واصل ميلان بدايته القوية في الدوري بفوزه بالمباراتين التاليتين، ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة مشاركة مع أتالانتا، كما حجز مقعده في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بعد تخطيه ثلاثة أدوار تمهيدية.

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وبدوره، لم يفلت إنتر الذي حصد 7 نقاط من مبارياته الثلاث الأولى، من «كوفيد-19» إذ يبحث السبت عن فوزه الخامس توالياً على جاره بغياب ستة لاعبين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية وهم أليساندرو باستوني والسلوفاكي ميلان شكرينيار والبلجيكي رديا ناينجولان والروماني أندري رادو وروبرتو غاليارديني والإنجليزي آشلي يونغ.

ويسافر أتالانتا السبت إلى الجنوب لمواجهة نابولي الغاضب من قرار تخسيره مباراته ضد يوفنتوس.

ويبحث لاتسيو عن فوزه الثاني حين يحل السبت ضيفاً على سامبدوريا، فيما يلعب جاره روما الأحد على الملعب الأولمبي في العاصمة ضد بينيفينتو ساعياً أيضاً إلى فوزه الثاني.