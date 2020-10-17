شكرا لقرائتكم خبر عن زاباليتا يعلن اعتزاله والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بابلو زاباليتا مدافع مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين السابق، اعتزال كرة القدم، لينهي مسيرة استمرت 18 عاماً.
وبعد مغادرته وست هام يونايتد في نهاية الموسم الماضي، ربطت تكهنات اللاعب البالغ من العمر 35 عاما ًباحتمال العودة إلى إسبانيول، لكنه قرر إسدال الستار على مسيرته.
وقضى زاباليتا 9 سنوات في سيتي بعد الانضمام من إسبانيول في 2008، وخاض 333 مباراة وسجل 12 هدفاً، ليصبح معشوقاً للجماهير في ملعب الاتحاد.
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