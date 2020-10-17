زاباليتا يعلن اعتزاله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بابلو زاباليتا مدافع مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين السابق، اعتزال كرة القدم، لينهي مسيرة استمرت 18 عاماً.

وبعد مغادرته وست هام يونايتد في نهاية الموسم الماضي، ربطت تكهنات اللاعب البالغ من العمر 35 عاما ًباحتمال العودة إلى إسبانيول، لكنه قرر إسدال الستار على مسيرته.

وقضى زاباليتا 9 سنوات في سيتي بعد الانضمام من إسبانيول في 2008، وخاض 333 مباراة وسجل 12 هدفاً، ليصبح معشوقاً للجماهير في ملعب الاتحاد.