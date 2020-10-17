كايو: نسعى إلى تكرار الفوزعلى «الزعيم»

قال البرازيلي كايو مدرب فريق خورفكان إن الجهاز الفني عمل على ترتيب أوراقه لمباراة العين، وذكر أن الأسبوع الذي أعقب لقاء الكأس كان جيداً جداً للفريق وتدرب فيه اللاعبون بجدية كبيرة، وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة في الكأس أمام العين، ونأمل أن نفعل المثل في مباراة الدوري أيضاً، وأن نحقق الفوز، ولكني أعلم أن المهمة ستكون صعبة غير أني متفائل ولديً ثقة كبيرة في اللاعبين الذين أرى أنهم في قمة التركيز، وهم يرغبون في تحقيق فوز جديد على المنافس».

ومضى: «أفكر بفريقي وليس بلاعبي العين، هدفي تحقيق نتيجة إيجابية، وأركز على لاعبي فريقي فقط، وأعتقد من المهم أن يفكر لاعبو خورفكان أيضاً في أنفسهم، وليس من سيلعب ومن سيغيب في الطرف الآخر.

ومن جهته قال البرازيلي برونو لاعب الوسط إن مباراة اليوم مهمة، وذكر أن فريقه يخوض المواجهة بدافع الفوز من أجل بداية قوية في الدوري.