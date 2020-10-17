الشارقة يعبر الفجيرة بالرمق الأخير.. وبني ياس يفاجئ الوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الوحدة مبارياته بالنسخة الثالثة عشرة من دوري الخليج العربي، بفوز كاسح على ضيفه فريق حتا، بستة أهداف نظيفة، ليحقق «أصحاب السعادة» أول ثلاث نقاط، من المباراة التي جرت الجمعة على ملعبه في استاد آل نهيان. ويعتبر فوز الوحدة هو الأكبر في اليوم الأول للدوري الذي يجري من دون جمهور لأول مرة في تاريخه، وبلغ مجموع أهداف مباريات أمس 22 هدفاً في أربع مباريات.

وبالمقابل خرج الضيوف بغلة ثقيلة من الخسائر، بالإضافة للهزيمة التاريخية بعد خروج لاعبه البرازيلي ويليان فارياس مصاباً، قبل أن يتبعه عيسى سانتو مطردواً بالبطاقة الحمراء الأولى في النسخة الجديدة من الدوري، وحصل 5 من لاعبيه على بطاقات صفراوات.

افتتح السلوفيني تيم ماتفيز التسجيل في الدقيقة الخامسة مسجلاً أول أهداف النسخة الثالثة عشرة من دوري المحترفين قبل أن يضع فارس جمعة بصمته بالهدف الثاني (15) وعاد ماتفيز لهز الشباك للمرة الثانية له والثالثة لفريقه (45+2) وسجل طحنون الزعابي الهدف الرابع (58) قبل أن يضع القائد إسماعيل مطر بصمته بالهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء (81)، واختتم الكونجولي مبوكو مهرجان الأهداف من ركلة جزاء أخرى مسجلاً الهدف السادس (89).

Advertisements

وواصل إسماعيل مطر التسجيل في مسابقة الدوري للموسم ال20 على التوالي، وإجمالاً في الدوري، سجل مطر 88 هدفاً في 223 مباراة بالمسابقة. وكسر الظفرة عقدة البداية، وحقق فوزاً عريضاً على عجمان، برباعية مقابل هدف، على ملعبه بمنطقة الظفرة، واضعاً أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما بقي البرتقالي بدون نقاط.

وسجل أهداف الظفرة، ياسين البخيت «6 و31» وسهيل المنصوري «45 و63»، وأحرز هدف عجمان حسين عبدالرحمن «93»، وشهدت المباراة تدخل تقنية الفيديو 5 مرات.

وفي مباراة دراماتيكية تغلب الشارقة على مستضيفه الفجيرة 4-2 تقدم فيها الشارقة بهدف وسيلتون سواريز وعدل الفجيرة النتيجة عن طريق السويدي صمويل 37 ثم تقدم 2-1 عن طريق فراس بالعربي وعاد الشارقة بالتعادل 2-2 في الدقيقة 80 من رأسية ويلتون سواريز وسجل ايجور كورنادو في الدقيقة 90 هدف الفوز والتقدم للشارقة 3-2 وعزز الملك النتيجة 4-2 بهدف من ضربة جزاء نفذها كايو الذي ارتكبت معه ضربة الجزاء .

وفاز بني ياس على الوصل 4-1 وكان الشوط الأول انتهى بثلاثية نظيفة للسماوي الذي قدم شوطاً رائعاً ومميزاً وسجل أهداف المباراة كل من خيمينيز وبيدرو وسهيل النوبي وتيبار وسجل للوصل فابيو ليما.