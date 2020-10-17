زاراجوسا: شباب الأهلي جاهز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد الإسباني جيرارد زاراجوسا المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لخوض منافسات الدوري عموماً ومباراته الجولة الافتتاحية أمام اتحاد كلباء . وأضاف: «لن تكون المباراة سهلة، فكلباء كعادته يلعب بطريقة جيدة على أرضه، وقد واجهناه في مباراة ودية، وبالتالي يفترض أن كل فريق يعرف الآخر جيداً، وفريقنا لديه بعض المحفزات اكتسبها من مشاركته في البطولة الآسيوية ويعتبر فريقاً جديداً نسبياً، وخوض 4 مباريات في دوري أبطال آسيا أسهم بشكل كبير في إتمام الجاهزية».