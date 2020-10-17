شكرا لقرائتكم خبر عن زاراجوسا: شباب الأهلي جاهز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
أكد الإسباني جيرارد زاراجوسا المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لخوض منافسات الدوري عموماً ومباراته الجولة الافتتاحية أمام اتحاد كلباء . وأضاف: «لن تكون المباراة سهلة، فكلباء كعادته يلعب بطريقة جيدة على أرضه، وقد واجهناه في مباراة ودية، وبالتالي يفترض أن كل فريق يعرف الآخر جيداً، وفريقنا لديه بعض المحفزات اكتسبها من مشاركته في البطولة الآسيوية ويعتبر فريقاً جديداً نسبياً، وخوض 4 مباريات في دوري أبطال آسيا أسهم بشكل كبير في إتمام الجاهزية».
وعن طموحاته في مستهل الموسم والأسلوب الذي سينتهجه في إدارة الفريق فنياً، قال: «عندما تُدرب فريقاً كبيراً مثل شباب الأهلي يكون الطموح دائماً هو الفوز وتحقيق اللقب، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة وهدفنا بالتأكيد التتويج بالبطولة».
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