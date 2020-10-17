بيدرو: عودة الدوليين تعزز قوة العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

قال البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين: «الأمر المهم بالنسبة لنا هو استعادة جهود جميع اللاعبين وانضمامهم للفريق، فهذا يمنحنا الفرصة أن نعمل معاً من أجل الحصول على أفضل الخيارات ضمن التشكيلة الرئيسية.

وتابع: «أعتقد أن الغالبية سيكونون مستعدين لمواجهة خورفكان، والسبب في ذلك أن المنافس أظهر للجميع أن بداية الموسم ستكون قوية، فهو فريق منظم جداً، وهذا يتطلب أن يقدم لاعبو العين مستوى عالياً من الأداء.

وأضاف: «أرغب في توجيه رسالة للجماهير نتطلع إلى ثقتهم في الفريق، ونعدهم بأننا سنبدأ بطولة الدوري بمستوى عالٍ من التركيز، وأعلم أننا لن نكون بالجاهزية المطلوبة بنسبة 100% كما في السابق، ولكننا سنعمل على رفع مستوى بالتركيز والحماس .