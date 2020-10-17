شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان لمنتخب الناشئين أمام إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2004، الجمعة، تجمعه الداخلي المقام حالياً بدبي الذي سيستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين مطلع العام المقبل.
ويتخلل المعسكر، خوض مباراتين وديتين أمام منتخب إندونيسيا يومي 21 و24 في ملعب ذياب عوانة بعد أن خاض المنتخب خلال الفترة الماضية، عدداً من التجارب الودية أمام أندية النصر والشارقة وعجمان.
واختار المدرب الوطني ماجد سالم 26 لاعباً للمعسكر الحالي.
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