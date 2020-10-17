شكرا لقرائتكم خبر عن كرونوسلاف: ترشيح «العميد» للقب.. عاطفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قال الكرواتي كرونوسلاف المدير لفني للنصر: إن العميد يدخل أول مواجهة له في المسابقة أمام الجزيرة بروح معنوية مرتفعة،على الرغم من عدم خوضنا لأي لقاء رسمي خلال الفترة الماضية .
وفيما يتعلق بترشيح النصر لتحقيق لقب الدوري قال :«كل الترشيحات عاطفية، خاصة وأن كل من يتحدث عن ذلك في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي لم يشاهدوا أي مباراة لنا في فترة الإعداد فكيف يحكموا على مستوى الفريق.
وبسؤاله عن مستوى فريق الجزيرة في أول مباريات كأس الخليج العربي قال: مباراة واحدة بدون اكتمال الفريق لا تكفي للحكم عليه، خاصة وأنهم خاضوا المباراة بدون عدد كبير من اللاعبين نحو 7 أو 8 لاعبين سيعودون إلى صفوف الفريق في مواجهتنا.
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