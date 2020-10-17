الأهلي المصري ضيف ثقيل على الوداد المغربي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعيد مسابقات كرة القدم الإفريقية نشاطها على وقع قمتين: مغربية - مصرية في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، حيث يحل اليوم السبت الأهلي بطل مصر على الوداد البيضاوي، وغداً الأحد يحل الزمالك على الرجاء المتوج بطلاً للمغرب.

وتقام مباراتا اليوم وغداً على ملعب محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء، وذلك بعد توقف المسابقة منذ سبعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى فرض حظر على التنقل بين البلدان الإفريقية التي أقفلت حدودها للحد من تفشي الجائحة.

ويدخل الأهلي صاحب الرقم القياسي بثمانية ألقاب آخرها في 2013، اللقاء بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي يعوّل على خبرة قارية بعدما توج سابقاً مع ماميلودي صنداونز في 2016 على حساب الزمالك.

ويعوّل الجنوب إفريقي على الحارس محمد الشناوي العائد من الإصابة، بالإضافة إلى خبرة الظهير التونسي علي معلول وتألق ثلاثي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي والمالي أليو ديانج والنيجيري جونيور أجايي.